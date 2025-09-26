صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی او پی کیپیٹل سکیورٹیز کے نئے دفتر کی افتتاحی تقریب

  • گوجرانوالہ
بی او پی کیپیٹل سکیورٹیز کے نئے دفتر کی افتتاحی تقریب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)بی او پی کیپیٹل سکیورٹیز کے نئے دفتر کا افتتاح ٹرسٹ پلازہ میں پروقار تقریب کے دوران کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں کمپنی کی اعلیٰ قیادت اور دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی۔

مہمانانِ خصوصی میں سی ای او عمران بٹ، سی ایف او آصف اولکھ، سی او مسڑ عرفان، ہیڈ آف سیلز عامر حسین اور برانچ منیجر اسد عباس شامل تھے ۔ کمپنی کے دیگر افسر اور عملہ بھی موجود تھا۔اس موقع پر سی ای او عمران بٹ نے کہا کہ نئے دفتر کا قیام ادارے کی ترقی اور صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی جانب اہم قدم ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بی او پی کیپیٹل سکیورٹیز ملک میں سرمایہ کاری کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ہیڈ آف سیلز عامر حسین نے کہا کہ نئی لوکیشن پر دفتر کھولنے سے صارفین کو مزید سہولت حاصل ہوگی اور ادارے کی رسائی بھی بڑھے گی۔تقریب کا اختتام اور ادارے کی مزید ترقی کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ ہوا۔

 

