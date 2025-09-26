پنجاب کالجز گوجرانوالہ میں نوکائٹ فلائنگ کے عنوان پر سیمینار
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب کالجز گوجرانوالہ میں نوکائٹ فلائنگ کے عنوان پر آگاہی سیمینار ہوا ۔خصوصی طور پر ڈی ایس پی سول لائنز پولیس رانا محمود الحسن نے طلبہ سے خطاب کیا۔
اس موقع پر پرنسپل پنجاب کالجز محمد سلمان ، رئیس چٹھہ ، وائس پرنسپل عمران بٹ اور اسد علی کے علاوہ اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ رانا محمود الحسن نے کہا کہ پولیس عوام اور خصوصا ًنوجوانوں کی مدد سے پتنگ بازی جیسی جان لیوا لعنت سے چھٹکارا حاصل کرسکتی ہے ۔ نوجوان منفی سوچ ختم کر کے بامقصد زندگی گزاریں تودنیا اور آخرت کی ترقی انکا مقدر ثابت ہوسکتی ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی پتنگ بازی کرتے پکڑا جائے تو مقدمہ درج ہونے پر اسکی ترقی کا عمل رک سکتا ہے کیونکہ وہ نہ ملک کے اندر نوکری حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہی مزید تعلیم کیلئے بیرون ممالک میں جاسکتا ہے ۔ اس لیے چند لمحوں کی تفریح کیلئے اپنا مستقبل تاریک نہیں کرنا چاہیے ۔ انہوں نے طلبہ کو تلقین کی کہ وہ چند روزہ زندگی کو اچھائی اور مثبت عمل کے ساتھ گزاریں ۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے ۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز شہزاد رفیق نے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ اس سے مثبت نتائج برآمد ہونگے ۔ اس موقع پر پرنسپل محمد سلمان نے مہمان خصوصی ڈی ایس پی رانا محمود الحسن کو کالج کی طرف سے یادگاری سوینئر بھی دیا۔