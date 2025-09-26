صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد کو مثالی بنانے کیلئے تمام تر توانائیاں لگادینگے ، بلال فاروق

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرآباد کو مثالی شہر بنانے اور اسکی تعمیر وترقی میں اپنی تمام تر توانائیاں لگادینگے ،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مدبرانہ سوچ سے عوام دوست منصوبہ جات سے پنجاب کے عام شہری کو فوائد حاصل ہورہے ہیں۔۔۔

کم خرچ آرام دہ سفر ی سہولیات کی فراہمی بھی مریم نواز کی عوام دوستی کی مثال ہے ،ان خیالات کا اظہار امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ نے صدرٹریولز ایسوسی ایشن ملک تنویر کی رہائشگاہ پر دیئے گئے عشائیہ سے کیا۔اس موقع پر ایم پی اے وقار چیمہ،ملک تنویر،ارسلان بلوچ،احمد یار وڑائچ، ادریس سپال ایدووکیٹ،میر ماجد سالار،ملک نعیم،نوید احمد،ملک وقاص،ڈاکٹر رضا سلطان،حاجی شہزاد ودیگر نے بھی خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کے حکومتی ادوار ملکی ترقی سے مزین ہیں،مسلم لیگ (ن) کے قائدین ورکرز کا ارض پاک سے پیار اسکی ترقی کے خواب اب دنیا پر عیان ہوچکے ہیں اغیار کے اشاروں پر پاک دھرتی کے امن وسکون کو تباہ کرنیوالوں کے سامنے ہر محب وطن سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے وزیرآباد مردم کیز دھرتی ہے اس دھرتی کے سپوتوں نے پہلے بھی ملکی تعمیر وترقی میں اپنی خدمات کے ذریعے کئی سنہری کارہائے نمایاں سر انجام دیئے آئندہ بھی دفاعی نقطہ کی حامل دھرتی وزیرآباد سے اپنے ملک کے دفاع وسلامتی کے لئے ملکی سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہوں گے ارض پاک ہے تو ہم ہیں ملکی استحکام کے لئے مسلم لیگ (ن) کے ہر اقدام میں وزیرآباد کا ہر مسلم لیگی ورکر کارکن سینہ سپر ہے ۔

 

