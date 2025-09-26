سٹیٹ بینک کی جانب سے اسلامی بینکاری سیمینار کا انعقاد
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ملک سے سودی نظام کے خاتمہ کی طرف اہم پیشرفت ، سٹیٹ بینک کا مستحسن قدم، اسلامی بینکاری سیمینار کا انعقاد کیاگیا۔ اس موقع پر مفتی زبیر اشرف عثمانی نائب متمم دارالعلوم کراچی نے خطا ب میں کہا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود ہے۔۔۔
دنیا بھر میں سودی نظام کو معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے ،جن لوگوں نے قرض لے کر کاروبار شروع کئے انکی بنیاد سود ہے اسکے برعکس اسلامی بینکاری میں تو قرض کا کوئی وجود نہیں وہاں تو کاروبار میں سرمایہ کاری سے منافع حاصل کیا جاتا ہے اسلام میں سود کا لین دین کرنے اور انکی معاونت کرنے والوں کے لئے سخت ترین سزاؤں کا اانتخاب ہے ہمیں اگر معاشی ترقی کا راستہ کھولناہے تو ملک بھر سے سودی نظام کو ختم کرنا ہو گا۔ مولانا زاہد الراشدی نے خطاب میں کہا کہ موجودہ بینکنگ نظام میں اصطلاحات کی اشد ضرورت ہے کیونکہ بانی پاکستان نے بھی سودی نظام کے بغیر ملکی ترقی کو سنگ میل قرار دیا تھا ۔ مولانا جواد محمود قاسمی نے کہا سٹیٹ بینک نے دور حاضر کے سب سے اہم مسئلہ پر علما اور مدارس کے طلبا کی جو رہنمائی کی ہے اس سے نو جوانوں میں سود کی لعنت سے متعلق تمام حقائق سامنے آگئے ہیں ۔تقریب کے آخر میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔