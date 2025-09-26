صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا کے ہائی کمشنرکا کٹلری ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سری لنکا کے ہائی کمشنرکا کٹلری ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان کٹلری اینڈ سٹین لیس برتن مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران، ایگزیکٹو باڈی ممبران کی دعوت پر سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل فریڈ سینویراتھنے اور مسٹر اے کرسٹی روبن، ڈپٹی ہیڈ آف مشن، سری لنکا ایمبیسی نے کٹلری ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ کیا۔

 چیئرمین کٹلری ایسوسی ایشن جمال اسلم بھٹہ،جنرل سیکرٹری حبیب اللہ ،سینئر وائس چیئرمین الیاس خان،تیمور ارشد میر،لالہ خلیل،عرفان منشاء،شفقت نذیر، سعد،مرزا امان اللہ و دیگر نے مہمانوں کا استقبال کیا ملاقات میں پاکستان سری لنکا تعلقات کو مضبوط بنانے اور کاروباری شراکت بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ریئر ایڈمرل فریڈ سینویراتھنے اور مسٹر اے کرسٹی روبن وزیر آباد کی کٹلری انڈسٹری اور سری لنکا کے خریداروں کے درمیان کاروباری تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ۔مہمانوں نے کینٹ انڈسٹریز اور خان انٹر پرائزز کا بھی دورہ کیا اور مصنوعات کی تیاری کے معیار کو سراہا۔

 

