نیوڈرائی پورٹ سمبڑیال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)نیو ڈرائی پورٹ سمبڑیال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد، صابر چٹھہ اور فرحت جمیل کو نئی ڈائریکٹرز شپ دینے سمیت ادارہ کی مزید ترویج و ترقی کے اقدامات بارے لائحہ عمل اختیار کیا گیا۔
بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ڈرائی پورٹ کے کانفرنس روم میں زیر صدارت چیئرمین جنرل (ر) حامد خاں منعقد ہوئی۔میٹنگ میں چیف ایگزیکٹو امجد جاوید مغل، وائس چیئرمین طاہر محمود ہندلی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبد الحمید جرال، ایگزیکٹو ڈائریکٹر خواجہ حسن ناصر، سیکرٹری اظہر محمود شوکت علی، عرفان سمیت دیگر نے شرکت کی۔اس موقع پر مشترکہ طور پر اتفاق رائے سے صابر حسین چھٹہ اور فرحت جمیل کو نیو ڈرائی پورٹ سمبڑیال کی نئی ڈائریکٹر شپ عطا کی گئی اور نئے ڈائریکٹرز کو دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ دریں اس موقع پر نیو ڈرائی پورٹ سمبڑیال کی سابقہ سال کی کاکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا جبکہ آئندہ کے لئے نیو ڈرائی پورٹ سے امپورٹ کلیئرنس کے حوالے سے زیر تعمیر امپورٹ شیڈ کی مزید تیزی سے تعمیر اور امپورٹ کلیئرنس کو آپریشنل کرنے سمیت (SICTL) کی مزید ترقی کے حوالے سے لائحہ عمل اختیار کیا گیا۔