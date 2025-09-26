محفوظ آمد و رفت کیلئے تعمیراتی کاموں کا آغٓاز کیا جائے :نوید احمد
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کا حافظ آباد روڈ، علی پور روڈ، گیس ری فلنگ ایجنسیز، سرکاری سکولوں کا دورہ،خستہ حال حافظ آباد روڈ کی مرمت کے کاموں کا جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور ہائی ویز حکام نے بتایا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ کا متاثرہ حصہ مرمت کرنے کا عمل شروع کردیا گیاہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ محفوظ آمد و رفت کیلئے فوری تعمیراتی کاموں کا آغٓاز کیا جائے ۔ ضلعی انتظامیہ عوامی فلاح کے اقدامات اٹھا رہی ہے اور دستیاب وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ڈوگراں والا کا دورہ کیا، انہوں نے سکول میں دستیاب بنیادی سہولیات، معیار تعلیم، اساتذہ کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے علی پور روڈ کا بھی دورہ کیا انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ روڈ کے اطراف گندگی کے ڈھیروں پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے تمام نشاندہی کئے گئے کوڑا پوائنٹس کو شام 4 بجے سے قبل مکمل کرنے ، تصاویر کے ساتھ رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے ۔گائوں میں روڈ پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صدر اور ایس ڈی ای او پیرا فورس کو موقع پر ہدایات جاری کیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی فلنگ اٹیشنز اور غیر قانونی گیس ری فلنگ سٹیشنز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈوگراں والا علی پور چھٹہ روڈ اور علی پور چوک کے دورہ پر غیرقانونی گیس ریفلنگ ایجنسیوں کو سیل کروادیا جبکہ سامان ضبط کرلیا گیا۔