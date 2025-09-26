سنگل فیز میٹرز تنصیب رکنے سے ہزاروں صارفین خوار
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکوکی بیشتر سب ڈویژنوں نے سنگل فیز میٹرز کی تنصیب روک دی ،ہزاروں صارفین نئے کنکشنز کے حصول کیلئے خوارہونے لگے۔گیپکو حکام نے سنگل فیز میٹر کے ریٹ میں متوقع اضافہ کے پیش نظر انکی ترسیل عارضی طورپرروک دی۔
سب ڈویژنز کے افسروں ،ملازمین کے مطابق گیپکو فیلڈ سٹورزکی جانب سے سنگل فیز میٹرز کااجرا نہیں کیاجارہا جسکی بدولت سنگل فیز میٹرز کی کمی ہے ۔ ذرائع کے مطابق گیپکو کی حدود میں شامل سات اضلاع گوجرانوالہ ،سیالکوٹ ،گجرات ،وزیر آباد ،منڈی بہاؤالدین ،حافظ آباد اورنارووال میں گیپکو کی130 سب ڈویژنز میں ہزاروں صارفین نے نئے کنکشنز کے حصول کیلئے درخواستیں جمع کروارکھی ہیں ،سب ڈویژنز کے بعض ایس ڈی اوز نے نئے کنکشنز کیلئے ڈیمانڈ نوٹسزکااجرا روک دیا ہے جبکہ جن صارفین نے پرانے ڈیمانڈ نوٹسز جمع کروارکھے ہیں وہ بھی سنگل فیز میٹرز کی تنصیب کیلئے خوار ہورہے ہیں۔ ایس ڈی اوز اورلائن سپرنٹنڈنٹس اوردیگر عملہ نے میٹروں کی کمی پرسنگل فیزمیٹرز کی تنصیب کے ریٹس بھی مبینہ طورپر بڑھادیئے ہیں۔صارفین نے گیپکو کے اعلیٰ حکام سے معاملے پر فوری نوٹس لینے کامطالبہ کیا ہے تاہم گیپکو حکام کاکہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے سنگل فیز کنکشنز میں اضافہ متوقع ہے جسکے پیش نظر عارضی طور پر مسائل پید اہورہے ہیں جو جلد حل کئے جائینگے ۔