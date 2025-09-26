رجسٹری برانچ ڈسکہ میں شہریوں سے پیسے بٹورنے کیلئے ہر آدھے گھنٹے بعد لنک ڈاؤن ہونا معمول
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)رجسٹری برانچ ڈسکہ میں آن لائن سسٹم نے شہریوں کو خوار کردیا ،عملہ نے شہریوں سے پیسے بٹورنے کیلئے ہر آدھے گھنٹے بعد لنک ڈاؤن ہونا معمول بنالیا،لاکھوں روپے سرکاری فیسیں ادا کرکے اپنی اراضی اور مکانوں کی رجسٹری کرانے والے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے متعارف کرایاگیا۔۔۔
آن لائن سسٹم رجسٹری برانچ عملہ نے ناکارہ بنادیا ۔شہری آن لائن رجسٹری کیلئے خوار ہوگئے ہیں آن لائن انگوٹھاجات پر تعینات عملہ نے رجسٹری کروانے والے شہریوں سے پیسے بٹورنے کیلئے ہر آدھے گھنٹے کے بعدلنک ڈاؤن کابہانہ معمول بنالیا جوکوئی شہری آن لائن رجسٹری کیلئے عملہ کو پیسے دے دیتاہے تو اسی وقت لنک ٹھیک ہوجاتا ہے ورنہ پورا پورا دن شہریوں کو لنک ڈاؤن کا بہانہ بناکر خوار کیاجاتاہے جس سے شہری خواری سے بچنے کیلئے انگوٹھا لگوانے والے عملہ کو پیسے دینے پرمجبورہوجاتے ہیں،ان سے جان چھوٹ جائے تو رجسٹری درج کرنیوالاعملہ بھی فی رجسٹری درج کے 1000روپے تک وصول کررہاہے ، لاکھوں روپے سرکاری فیسیں ادا کرنے کے باوجود شہری رجسٹری برانچ عملہ کو رجسٹریاں کرانے کیلئے پیسے دینے پرمجبور ہیں ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ پر رجسٹری برانچ ڈسکہ والوں نے بتایاکہ اس برانچ نے جتنے دفاترکے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہاں سے پورے کریں، ایسے ہی پورے کرنے پرمجبور ہیں۔