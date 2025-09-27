صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :معمولی تنازع پر 6 افراد کا گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد

  • گوجرانوالہ
کامونکے :معمولی تنازع پر 6 افراد کا گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد

کامونکے (نامہ نگار )معمولی تنازع پر 6 افراد نے گھر میں گھس کر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنادیا۔ٹبہ محمد نگر کی نسرین اور ہمسائے سفیان کی والدہ میں میں معمولی تنازع چل رہا ہے ۔گزشتہ روز اسی بناپر سفیان اور ارسلان نے گھر میں گھس کر نسرین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔

معمولی تنازع پر 6 افراد نے گھر میں گھس کر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنادیا۔ٹبہ محمد نگر کی نسرین اور ہمسائے سفیان کی والدہ میں میں معمولی تنازع چل رہا ہے ۔گزشتہ روز اسی بناپر سفیان اور ارسلان نے گھر میں گھس کر نسرین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اقبال ٹائون:گٹروں کے ٹوٹے ڈھکن، سڑکوں پرتعمیراتی سامان

کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

رجسٹریشن کی نئی پالیسی، پرکشش نمبر اُونے پونے نیلام

برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ

355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن