کامونکے :معمولی تنازع پر 6 افراد کا گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد
کامونکے (نامہ نگار )معمولی تنازع پر 6 افراد نے گھر میں گھس کر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنادیا۔ٹبہ محمد نگر کی نسرین اور ہمسائے سفیان کی والدہ میں میں معمولی تنازع چل رہا ہے ۔گزشتہ روز اسی بناپر سفیان اور ارسلان نے گھر میں گھس کر نسرین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔
