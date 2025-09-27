ٹیکس ریٹرن میں اچانک تبدیلیاں، سٹیک ہو لڈرز کو تشویش
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ایڈووکیٹ سپریم کورٹ ثاقب شیخ نے ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرن میں اچانک تبدیلیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے بغیر کسی ٹیکس پیئر اور پا کستان ٹیکس بار ایسو سی ایشن کی مشاورت کے ریٹرن فارم میں نیا کالم شامل کر دیا ہے جس میں ٹیکس دہندگان کو اپنی جائیدادوں کی موجودہ تخمینہ شدہ قیمت ظاہر کرنے کا پابند بنایا گیا ہے ۔ فیڈرل ٹیکس محتسب نے اس معاملے کا بروقت نوٹس لیا ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایف ٹی او فورم کو مزید با اختیا ربنا یا جا ئے جس سے ٹیکس امور میں بدانتظامی کے بیشتر مسائل خود بخود کم ہوجا ئیں گے ۔ ثاقب شیخ ایڈووکیٹ نے مزید کہا کہ آئی رس سسٹم درست طور پر کام نہیں کر رہا جس کے باعث ٹیکس دہندگان کو ریٹرن بروقت جمع کرانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان مسائل کے پیش نظر ایف بی آر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کو بڑھا کر 30 نومبر 2025 تک کی جائے تاکہ ٹیکس گزار بر وقت ٹیکس ریٹرنز اور قا بل ادا ٹیکس جمع کر ا کر قو می فر یضہ سر انجا م دے سکیں۔