صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس ریٹرن میں اچانک تبدیلیاں، سٹیک ہو لڈرز کو تشویش

  • گوجرانوالہ
ٹیکس ریٹرن میں اچانک تبدیلیاں، سٹیک ہو لڈرز کو تشویش

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ایڈووکیٹ سپریم کورٹ ثاقب شیخ نے ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرن میں اچانک تبدیلیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے بغیر کسی ٹیکس پیئر اور پا کستان ٹیکس بار ایسو سی ایشن کی مشاورت کے ریٹرن فارم میں نیا کالم شامل کر دیا ہے جس میں ٹیکس دہندگان کو اپنی جائیدادوں کی موجودہ تخمینہ شدہ قیمت ظاہر کرنے کا پابند بنایا گیا ہے ۔ فیڈرل ٹیکس محتسب نے اس معاملے کا بروقت نوٹس لیا ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایف ٹی او فورم کو مزید با اختیا ربنا یا جا ئے جس سے ٹیکس امور میں بدانتظامی کے بیشتر مسائل خود بخود کم ہوجا ئیں گے ۔ ثاقب شیخ ایڈووکیٹ نے مزید کہا کہ آئی رس سسٹم درست طور پر کام نہیں کر رہا جس کے باعث ٹیکس دہندگان کو ریٹرن بروقت جمع کرانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان مسائل کے پیش نظر ایف بی آر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کو بڑھا کر 30 نومبر 2025 تک کی جائے تاکہ ٹیکس گزار بر وقت ٹیکس ریٹرنز اور قا بل ادا ٹیکس جمع کر ا کر قو می فر یضہ سر انجا م دے سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن