سول ڈیفنس میں رضاکاروں کی زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کیلئے اقدامات کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
سول ڈیفنس میں رضاکاروں کی زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کیلئے اقدامات کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان کے زیر صدارت محکمہ سول ڈیفنس کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں محکمہ سول ڈیفنس میں رضاکاروں کی رجسٹریشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی، صوبائی، ضلعی، لوکل باڈیز کے محکموں کے علاوہ سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے سربراہ، پرنسپلز شریک تھے ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) نے کہا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے ضروری تربیت اور زیادہ سے زیادہ افراد کی سول ڈیفنس سے رجسٹریشن کی ترغیب دی جائے ، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے محکمہ سول ڈیفنس کے ذریعے شہریوں کی مدد اور رہنمائی کی جائے گی ۔

 

