غربت ،قرضے اور خسارے بڑھ رہے :ڈاکٹر طارق
گجرات (نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے ا میرڈاکٹرطارق سلیم نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی اور حکومتی پارٹیاں شور نہ مچائیں، سچ کو تسلیم کریں۔۔۔
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت کے خاتمے کے نام پر جاری ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے ، ہزاروں ارب سالانہ کا یہ پروگرام بے ضابطگیوں اور وڈیرہ شاہی کرپشن سے بھرا ہوا ہے ، ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق آخری تین سال میں غربت کی شرح 18.3 سے بڑھ کر 25.3 ہوگئی یعنی 7 فیصد کا اضافہ ہوا ، 17 سال میں اگر یہی ہزاروں ارب نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم پر خرچ کیے جاتے تو ملک میں انقلاب آجاتا، غربت کی شرح بڑھنے کے بجائے کم ہوتی،عوام کو خیرات نہیں حق دیا جائے ۔ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ المیہ یہ ہے کہ 3 سال میں غربت7فیصد تک بڑھ گئی ہے جبکہ کل آبادی کا 45فیصد حصہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے ،حکمرانوں کی کارکردگی کا پول کھولنے کیلئے کافی ہے ،قرضے اور خسارے بڑھ رہے ہیں،انہوں نے کہاکہ کرپشن نے حکومتی معاشی پالیسیوں کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے ، ہر سال 15سے 17لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ رہے ہیں،حتیٰ کہ بیوروکریسی میں موجود افراد بھی ڈبل شہریت رکھتے ہیں۔ ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہے ،عوام کے لئے کچھ نہیں ، حالات پر قابو نا پایا گیا تو ملک کے اندر صرف مافیا رہے گا۔