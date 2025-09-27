صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی آر ای این سکواڈ گوجرانوالہ کیلئے بہترین کارکردگی پر تعریفی شیلڈ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس گوجرانوالہ یاسمین فاطمہ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آئی اینڈ آئی لاہور ڈاکٹر تنویر حسین بھٹی کوآرڈینیٹر آئی آر ای این سکواڈ لاہور ہب نے آئی آر ای این سکواڈ گوجرانوالہ ٹیم کو۔۔۔

 بہترین کارکردگی پر تعریفی شیلڈ دیں تقریب میں رفعت عزیز ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹرز بھی موجود تھیں ۔ آئی آر ای این ٹیم آر ٹی آو گوجرانوالہ ٹیم نے مالی سال کے دوران 16 کروڑ50لاکھ روپے کے نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ پکڑے جن پر تقریباً14کروڑ 50لاکھ روپے ڈیوٹی اور ٹیکس بنتے ہیں ۔

 

