صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز کا لونی میں نا قص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

  • گوجرانوالہ
پیپلز کا لونی میں نا قص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سپیشل ایجوکیشن سینٹر پیپلز کالونی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں پیپلز کالونی کے مختلف بلاکس، لیڈیز پارک پیپلز کالونی اور ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔۔

ڈپٹی کمشنر نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر پیپلز کالونی کی تزئین وآرائش کا کام مکمل، طلبہ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد عمارت کی خوبصورتی کے اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا۔انہوں نے کلاس رومز کا دورہ کیا اور سپیشل طلبا سے ملاقات کی ۔ڈپٹی کمشنر نے پیپلز کالونی کے مختلف بلاکس میں صفائی ستھرائی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا، مرکزی سڑکوں سمیت رابطہ سڑکوں، گلیوں میں صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی کرتے ہوئے متعلقہ افسر وں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی۔ ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ فرائض میں غفلت اور مریضوں سے بداخلاقی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب:متاثرہ علاقوں میں تین شفٹوں میں تبدریس شروع کرنیکا فیصلہ

ایڈیشنل سیشن ججز یاسر حیات اور منور حسین کے تبادلے

زکریا یونیورسٹی :فیمیل ایمبیسیڈر پروگرام کی افتتاحی تقری

ایچ ای سی :انڈرگریجویٹ طلبہ کیلئے انٹرن شپ لازمی قرار

ہائی سکول وسیندیوالی کے جونیئر کلرک کی کرپشن بے نقاب

جہانیاں :ڈی پی او کی کھلی کچہری میں شکایات کے انبار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن