پیپلز کا لونی میں نا قص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سپیشل ایجوکیشن سینٹر پیپلز کالونی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں پیپلز کالونی کے مختلف بلاکس، لیڈیز پارک پیپلز کالونی اور ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔۔
ڈپٹی کمشنر نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر پیپلز کالونی کی تزئین وآرائش کا کام مکمل، طلبہ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد عمارت کی خوبصورتی کے اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا۔انہوں نے کلاس رومز کا دورہ کیا اور سپیشل طلبا سے ملاقات کی ۔ڈپٹی کمشنر نے پیپلز کالونی کے مختلف بلاکس میں صفائی ستھرائی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا، مرکزی سڑکوں سمیت رابطہ سڑکوں، گلیوں میں صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی کرتے ہوئے متعلقہ افسر وں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی۔ ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ فرائض میں غفلت اور مریضوں سے بداخلاقی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔