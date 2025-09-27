کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی سامان سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔ محلہ دمدمہ کے شہزاد احمد کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے۔۔۔
رسولنگر کے سلمان کے زیر تعمیر مکان سے 52ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہوگیا۔گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ٹبہ محمد نگر سے نامعلوم چور سینٹری کا سامان چوری کرکے لے گئے ۔سلامت پورہ کے ابرار احمد کے ڈیرہ سے بجلی کی موٹر اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔ موڑ ایمن آباد کے ارشد کی نامعلوم چور بجلی کی موٹر لے گئے ۔