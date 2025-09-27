صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی سامان سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی سامان سے محروم

کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔ محلہ دمدمہ کے شہزاد احمد کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے۔۔۔

رسولنگر کے سلمان کے زیر تعمیر مکان سے 52ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہوگیا۔گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ٹبہ محمد نگر سے نامعلوم چور سینٹری کا سامان چوری کرکے لے گئے ۔سلامت پورہ کے ابرار احمد کے ڈیرہ سے بجلی کی موٹر اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔ موڑ ایمن آباد کے ارشد کی نامعلوم چور بجلی کی موٹر لے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن