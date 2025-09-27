صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھروں سے کوڑا اٹھانے کو 100 فیصد یقینی بنانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے عزیز کراس تا اعوان چوک، اعوان چوک تا چن دا قلعہ،چن دا قلعہ تا سٹی فلائی اوور کا دورہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر انہوں نے جاری صفائی ستھرائی آپریشن کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود صفائی عملے کی حاضری کو چیک کیا۔بعدازاں سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کے زیر صدارت ڈپٹی منیجرز، تحصیل منیجرز، سینیٹری انسپکٹرز اور سپروائزر کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خلاب کرتے ہوئے انہوں نے فیلڈ افسر وں کو ہدایت کی کہ گھروں سے کوڑا کرکٹ کی کلیکشن کو تمام علاقوں میں 100 فیصد یقینی بنایا جائے ، گلی محلوں اور سڑکوں کو سویپنگ اور مکینیکل سویپنگ کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جائے ، انہوں نے کہا کہ نہ صرف صفائی عملہ کی حاضری کو یقینی بنایا جائے بلکہ فیلڈ میں ڈیوٹی اوقات کو بھی ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ خود بھی فیلڈ کے دورے کروں گا اس دوران اگر کوئی فیلڈ افسر یا ورکر غیر حاضر پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔

 

