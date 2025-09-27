تتلے عالی :فیملی جھگڑا پر ایک شخص کو چھت سے نیچے گرا دیا
تتلے عالی(نامہ نگار )فیملی جھگڑا پر ایک شخص کو چھت سے نیچے گرا دیا۔نواحی گاؤں کوٹ بلال میں فیملی تنازعات پر شعیب،امداد سکنہ گوجرانوالہ نے دو ساتھیوں سے مل کر ابرار حسین کے گھر میں آگئے ،گالی گلوچ اور ابرار کو چھت سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا جس سے اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
