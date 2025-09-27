صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ کا گڑھ ڈسکہ برن یونٹ سے محروم،جانیں ضائع

  • گوجرانوالہ
ن لیگ کا گڑھ ڈسکہ برن یونٹ سے محروم،جانیں ضائع

موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ شہرمسلم لیگ (ن)کا گڑھ ہونے کے باوجود برن یونٹ سے محروم ہے ۔ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ مسلم لیگ (ن) کا گڑھ سمجھی جاتی ہے اور یہاں سے عرصہ دراز سے مسلم لیگ (ن)کے نامز دامیدوار ہی کامیاب ہوتے آئے ہیں۔۔۔

 مسلم لیگ (ن)کاگڑھ ہونے کے باوجود ڈسکہ شہرمیں برن یونٹ موجود نہیں اور لاکھوں شہری برن یونٹ کی سہولت سے محروم ہیں، روزانہ جلنے کے واقعات رونماہورہے ہیں جنہیں زیادہ تر لاہور و اکثر اوقات کھاریاں بھیجا جارہاہے ڈسکہ میں برن یونٹ نہ ہونے کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہوچکی ہیں، ڈسکہ کے باسیوں نے کئی دفعہ منتخب نمائندوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی مگر انہوں نے توجہ نہ دی ،عوام کو طفل تسلیاں دیکر ووٹ لیکر اقتدارکے مزے لینے میں مصروف ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو صرف ووٹوں سے غرض ہے ووٹروں کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ، ارباب اختیار نوٹس لیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن