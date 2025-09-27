ن لیگ کا گڑھ ڈسکہ برن یونٹ سے محروم،جانیں ضائع
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ شہرمسلم لیگ (ن)کا گڑھ ہونے کے باوجود برن یونٹ سے محروم ہے ۔ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ مسلم لیگ (ن) کا گڑھ سمجھی جاتی ہے اور یہاں سے عرصہ دراز سے مسلم لیگ (ن)کے نامز دامیدوار ہی کامیاب ہوتے آئے ہیں۔۔۔
مسلم لیگ (ن)کاگڑھ ہونے کے باوجود ڈسکہ شہرمیں برن یونٹ موجود نہیں اور لاکھوں شہری برن یونٹ کی سہولت سے محروم ہیں، روزانہ جلنے کے واقعات رونماہورہے ہیں جنہیں زیادہ تر لاہور و اکثر اوقات کھاریاں بھیجا جارہاہے ڈسکہ میں برن یونٹ نہ ہونے کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہوچکی ہیں، ڈسکہ کے باسیوں نے کئی دفعہ منتخب نمائندوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی مگر انہوں نے توجہ نہ دی ،عوام کو طفل تسلیاں دیکر ووٹ لیکر اقتدارکے مزے لینے میں مصروف ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو صرف ووٹوں سے غرض ہے ووٹروں کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ، ارباب اختیار نوٹس لیں ۔