تتلے عالی:گوشت کی دکانوں پر آ ہنی جالیا ں نہ لگ سکیں

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )سروے مکمل ہونے کے باوجود گوشت کی دکانوں پر جالیا ں نہ لگ سکیں۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی سمیت مختلف مقامات پرمردہ،بیمار،لاغر جانوروں کے پانی ملے مضرصحت گوشت کی۔۔۔

 سرعام فروخت اور چکن،بڑے چھوٹے گوشت کی دکانوں پرمکھیوں کی بہتات بلکہ کتے اور بلیاں بھی گوشت کو منہ مارتی دکھائی دیتی ہیں ،ایسی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے صوبہ بھر کے چھوٹے ،بڑے ،شہروں،قصبوں،دیہات میں قائم قصابوں اور چکن فروخت کرنے والی دکانوں پر آہنی جالی لگوانے کا منصوبہ تیار کیا ہے ۔ جس کیلئے لائیو سٹاک اینڈ ڈیری دویلپمنٹ کی ٹیموں کی جانب سے صوبہ بھر میں قصابوں کی دکانوں کی تصاویر،قصاب کا نام،ایڈریس،نزدیکی سرکاری سلاٹر ہاؤس،روزانہ وماہانہ کتنے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے ودیگر کوائف کی اکٹھے کرلئے تھے لیکن انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث اس منصوبہ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ۔

 

