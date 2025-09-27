سیالکوٹ :پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام آئی لویا محمدؐ ریلی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام آئی لویا محمد صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم ریلی رنگپورہ چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی دربار حضرت امام پاک شہید پر اختتام پذیر ہوئی۔۔۔
اس موقع پر غلام مرتضیٰ قادری ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ افضال دتے شاہی ضلعی سرپرست اعلیٰ حافظ ارشد منا ضلعی رہنما ماجد سلطانی ،رضوان منیر قادری ،راشد گجر شانی سلطانی قاری سمیت سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی ۔غلام مرتضیٰ قادری نے کہا کہ حضور اکرمؐ کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے حضور نبی کریمؐ کی حیات مبارکہ ہم سب کیلئے مشعل راہ ہے ۔