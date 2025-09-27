زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کیمطابق ڈھالنا ہوگا :علما کرام
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن کے زیر اہتمام جلسہ عظمت قرآن وصاحب قرآن کانفرنس دستار فضیلت کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی، مولانا عبد الحمید چشتی،صاحبزادہ حافظ محمد کاشف چشتی،قاری سعید احمد ارشد،صاحبزادہ سید آل احمد،قاری خادم بلال مجددی،قاری محمد اقبال ساقی،محمد اعظم کلیر،علامہ محمد عمران کیلانی،صاحبزادہ حافظ حامد سعید،محمد زبیر حنیف جماعتی،قاری ارشد محمود سیالوی،قاری محمد ذوالفقار محمدی سیفی،علامہ محمد حما د الدین صدیقی،قاری محمد وسیم رضا،عطا الرحمن زرگر،علی زرگر،صاحبزادہ حسن مصطفی،صاحبزادہ حسیب خالد سمیت علما کرام،حفاط کرام اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صاحب قرآن سے عشق ومحبت کا دعویٰ اس وقت تک کا مل نہیں ہوتاجب تک ہم قرآن مجیدفرقان حمیدکے مفہو م ومطالب پرغور نہ کریں اوراسکی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ ڈھا ل لیں ۔ مہمانان خصوصی نے حفاظ کرام کی دستار بندی کی اور قرآن پاک کے تحائف تقسیم کئے گئے ۔