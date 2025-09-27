صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کیمطابق ڈھالنا ہوگا :علما کرام

  • گوجرانوالہ
زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کیمطابق ڈھالنا ہوگا :علما کرام

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن کے زیر اہتمام جلسہ عظمت قرآن وصاحب قرآن کانفرنس دستار فضیلت کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی، مولانا عبد الحمید چشتی،صاحبزادہ حافظ محمد کاشف چشتی،قاری سعید احمد ارشد،صاحبزادہ سید آل احمد،قاری خادم بلال مجددی،قاری محمد اقبال ساقی،محمد اعظم کلیر،علامہ محمد عمران کیلانی،صاحبزادہ حافظ حامد سعید،محمد زبیر حنیف جماعتی،قاری ارشد محمود سیالوی،قاری محمد ذوالفقار محمدی سیفی،علامہ محمد حما د الدین صدیقی،قاری محمد وسیم رضا،عطا الرحمن زرگر،علی زرگر،صاحبزادہ حسن مصطفی،صاحبزادہ حسیب خالد سمیت علما کرام،حفاط کرام اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صاحب قرآن سے عشق ومحبت کا دعویٰ اس وقت تک کا مل نہیں ہوتاجب تک ہم قرآن مجیدفرقان حمیدکے مفہو م ومطالب پرغور نہ کریں اوراسکی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ ڈھا ل لیں ۔ مہمانان خصوصی نے حفاظ کرام کی دستار بندی کی اور قرآن پاک کے تحائف تقسیم کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب:متاثرہ علاقوں میں تین شفٹوں میں تبدریس شروع کرنیکا فیصلہ

ایڈیشنل سیشن ججز یاسر حیات اور منور حسین کے تبادلے

زکریا یونیورسٹی :فیمیل ایمبیسیڈر پروگرام کی افتتاحی تقری

ایچ ای سی :انڈرگریجویٹ طلبہ کیلئے انٹرن شپ لازمی قرار

ہائی سکول وسیندیوالی کے جونیئر کلرک کی کرپشن بے نقاب

جہانیاں :ڈی پی او کی کھلی کچہری میں شکایات کے انبار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن