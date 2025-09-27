صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال :ہریا کے مین چوک میں حادثات کا خدشہ ،سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
ملکوال :ہریا کے مین چوک میں حادثات کا خدشہ ،سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ

ملکوال(سٹی رپورٹر)نواحی گاؤں ہریا کے مین چوک میں حادثات کا خدشہ بڑھ گیا، شہریوں نے سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ کر دیا ۔ ملکوال تا منڈی بہاؤالدین روڈ پر واقع ہریا گاؤں کا مرکزی چوک نئی سڑک بننے کے بعد سے ٹریفک کے۔۔۔

 تیزرفتار بہاؤ کی بنا پر خطرناک صورت حال اختیار کر چکا ہے اور اکثر حادثات رونما ہورہے ہیں، اہل علاقہ نے محکمہ ہائی ویز اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہریا چوک میں سپیڈ کم کرنے کے سگنل اور سپیڈ بریکر بنائے جائیں تا کہ حادثات کی روک تھام ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن