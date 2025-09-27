ملکوال :ہریا کے مین چوک میں حادثات کا خدشہ ،سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ
ملکوال(سٹی رپورٹر)نواحی گاؤں ہریا کے مین چوک میں حادثات کا خدشہ بڑھ گیا، شہریوں نے سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ کر دیا ۔ ملکوال تا منڈی بہاؤالدین روڈ پر واقع ہریا گاؤں کا مرکزی چوک نئی سڑک بننے کے بعد سے ٹریفک کے۔۔۔
تیزرفتار بہاؤ کی بنا پر خطرناک صورت حال اختیار کر چکا ہے اور اکثر حادثات رونما ہورہے ہیں، اہل علاقہ نے محکمہ ہائی ویز اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہریا چوک میں سپیڈ کم کرنے کے سگنل اور سپیڈ بریکر بنائے جائیں تا کہ حادثات کی روک تھام ہو سکے ۔