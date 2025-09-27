کسانوں کو سبزیوں اور چارے کی پیداوار بڑھانے کیلئے تربیتی سیشن
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع کے زیراہتمام موضع کوٹ قاضی اور ساہنکے میں ربیع کے چارے اور موسم سرما کی سبزیوں کے متعلق فارمرز ٹریننگ پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
کسانوں کو سبزیوں اور ربیع کے چارے کی پیداوار بڑھانے کیلئے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیاگیا اور کسانوں کو لیکچر دئیے گئے ۔ پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع)گوجرانوالہ اعظم مغل نے کہا کہ یو سی پپناکھہ،مرکز قلعہ دیدار سنگھ، تحصیل اور ضلع گوجرانوالہ میں کسانوں کی تربیت کیلئے پروگراموں کا انعقاد کیاگیا اوروہاں موجود کاشتکاروں کو ربیع کے چارے اور موسم سرما کی سبزیوں کی پیداواری ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تربیت دی گئی ۔