ڈسکہ :خاتون اور بچوں کو حبس بے جا میں رکھنے پر مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :خاتون اور بچوں کو حبس بے جا میں رکھنے پر مقدمہ درج

ڈسکہ،منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار )معمولی لڑائی جھگڑے کی رنجش پر ملزم نے گھر کے گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر خاتون کو بچوں سمیت بند کر دیا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ یونس آباد کی ثمینہ طارق کا خاوند روزگار کے سلسلہ میں بیرون ملک مقیم ہے۔۔۔

 گزشتہ روز ثمینہ طارق باہر جانے لگی تو معلوم ہوا کہ بشارت حسین نے گھر کو باہر سے تالا لگادیا اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے ۔ وجہ عناد یہ ہے کہ ثمینہ طارق اور بشارت حسین کے درمیان جھگڑاہوا تھا جس کا ملزم کو رنج تھا، تھانہ سٹی پولیس نے بشارت حسین کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

