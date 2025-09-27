ڈسکہ :نوجوان اغوا ، برہنہ کرکے تشدد ، ویڈیو بھی بنا لی
ڈسکہ(نامہ نگار )معمولی تلخ کلامی پر آٹھ ملزمان کا نوجوان پر تشدد ،برہنہ کر کے تشدد کرنے اور ویڈیو بنانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔تجمل حسین اپنے کزن علی حیدر اور احسان علی کے ہمراہ کالج روڈ پر موجود تھا کہ۔۔۔
حسیب ،زریاب ،سفیان ،شعیب اور4نامعلوم افراد آئے ،زریاب اور شعیب نے پسٹل نکالے ، گالی گلوچ کی اور علی حیدر کو اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گئے ۔ دھامونکے میں کھیتوں میں لے جا کر علی حیدر کو بر ہنہ کر کے زدوکوب کرنے لگے اور ملزم شعیب ویڈیو بنانے لگا ،ملزمان نے اس کی جیب سے 25ہزار رو پے نکال لئے ، وجہ عناد یہ ہے کہ تجمل حسین کی کچھ دن قبل ملزم زریاب ساہی کے ساتھ تلخ کلامی ہو ئی تھی، تھانہ سٹی پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔