صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل سیالکوٹ میں حالیہ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں حکومت پنجاب کی جانب سے فی کس 10 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔۔۔

 اس سلسلہ میں ڈی سی آفس کمپلیکس سیالکوٹ میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں 6 مزید مرحومین کے ورثا میں امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کر د ئیے گئے ۔اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی رانا عارف ہرناہ ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین، رانا رحیم خان ایڈووکیٹ اور صوفی اسحاق موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن