سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل سیالکوٹ میں حالیہ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں حکومت پنجاب کی جانب سے فی کس 10 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔۔۔
اس سلسلہ میں ڈی سی آفس کمپلیکس سیالکوٹ میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں 6 مزید مرحومین کے ورثا میں امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کر د ئیے گئے ۔اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی رانا عارف ہرناہ ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین، رانا رحیم خان ایڈووکیٹ اور صوفی اسحاق موجود تھے ۔