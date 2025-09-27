موترہ : 5سالہ بچہ اغوا
موترہ(نامہ نگار )نامعلوم افراد نے 5سالہ بچے کو اغواکرلیا ۔موضع چلیکے گورائیہ کے تنزیل کا بیٹا گلی میں کھیل رہاتھا کہ اچانک لاپتہ ہوگیا اس نے تلاش شرو ع کی تواس کو معلوم ہواکہ اس کے بیٹے کو نامعلوم افراد اغواکرکے لے گئے ہیں، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
