زیر سماعت مقدمہ کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ، شہر ی پر ایف آئی آر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)منشیات فروشی کے زیر سماعت مقدمہ کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا معاملہ ۔پولیس نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے حکم پر جیل میں بند ملزم کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

 ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ کی عدالت میں تھانہ فیروزوالہ کے علاقہ میں منشیات فروشی کا مقدمہ جیل میں بند ملزم صدام حسین کے خلاف زیر سماعت تھا۔ ملزم کے بھائی شہباز احمد نے کسی طریقہ سے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی ۔ ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ نے ٹیمپرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے معاملہ کی اطلاع سیشن جج کو دی ۔سیشن جج کے حکم پر ایڈیشنل سیشن جج تجمل حسین نے ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ کے ریڈر اور دو اہلمدوں سمیت ملزم کے بھائی شہباز احمد کو طلب کر کے انکوائری کی تو انکشاف ہوا کہ شہری شہباز احمد نے تصدیق شدہ نقل بنوانے کے لئے سوال فارم دیکر مقدمہ کی فائل کاپی برانچ طلب کر ائی اور اس دوران ریکارڈ کو ٹیمپر کیا اس امر کو مذکورہ شہری نے عدالت کے روبرو تسلیم بھی کیا تھا ۔ انکوائری آفیسر نے عدالتی سٹاف کو الزامات سے بری اور ملزم کے بھائی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی سفارشات سیشن جج کو بھجوائی تھیں ۔

 

