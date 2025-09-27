المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منڈی بہائوالدین میں میڈیکل کیمپ قائم
لاہور (سٹاف رپورٹر)المصطفی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کالا شادیاں خورد ، کھمب کلاں ، بھیرووال اور فتو والا میں میڈیکل کیمپ شروع کر د ئیے گئے ہیں۔۔۔
ان میڈیکل کیمپوں کی نگرانی ڈاکٹر محمد صدیق ،ڈاکٹر غلام سرور(گجرات)ڈاکٹر خلیل الرحمن(سی ای او پاکستان کڈنی سینٹر ایبٹ آباد)ڈاکٹر طاہر خلیل کر رہے ہیں، اپنے اپنے شعبہ جات کے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اتوار کی شام تک پانچ مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ لگا کر سینکڑوں مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات مہیا کرے گی ۔ المصطفی پاکستان کے سربراہ شیخ طاہر انجم کا کہنا ہے کہ مصطفائی رضاکار سیلاب متاثرین کی خدمت کیلئے ہر وقت میدان عمل میں ہیں ۔