گجرات: پولیس آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی کارروائی،13 موٹر سائیکل برآمد

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )گجرات پولیس آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی بڑی کارروائی،13 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کرلئے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث مختلف گینگز کے خلاف موثر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے متعدد ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

