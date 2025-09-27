سا بق صدر گجرات چیمبر سکند ر اشفاق کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)سا بق صدر گجرات چیمبر آف کا مر س سکند ر اشفا ق ر ضی نے گزشتہ رو ز اسلا م آبا د میں بر طا نیہ کی ہا ئی کمشنر جان میریٹ سے خصو صی ملاقا ت کی۔۔۔
ملاقا ت میں مختلف امو ر پر تباد لہ خیا ل کیاگیا ، سکند ر اشفا ق ر ضی نے بر طا نیہ کی ہا ئی کمشنر کو گجرات چیمبر کے دورہ کی دعو ت دی جس کو انہو ں نے قبو ل کرلیا ، اس موقع پر بر طا نیہ کی ہا ئی کمشنر نے سکند ر اشفا ق ر ضی کو آئند ہ سا ل بر طا نیہ میں منعقد نما ئش میں شر کت کی دعو ت دی ، ملاقا ت کے موقع پر سکند ر اشفا ق ر ضی نے بر طا نیہ ہا ئی کمشنر کو خصو صی تحفہ بھی دیا ۔