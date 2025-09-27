صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سا بق صدر گجرات چیمبر سکند ر اشفاق کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
سا بق صدر گجرات چیمبر سکند ر اشفاق کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)سا بق صدر گجرات چیمبر آف کا مر س سکند ر اشفا ق ر ضی نے گزشتہ رو ز اسلا م آبا د میں بر طا نیہ کی ہا ئی کمشنر جان میریٹ سے خصو صی ملاقا ت کی۔۔۔

 ملاقا ت میں مختلف امو ر پر تباد لہ خیا ل کیاگیا ، سکند ر اشفا ق ر ضی نے بر طا نیہ کی ہا ئی کمشنر کو گجرات چیمبر کے دورہ کی دعو ت دی جس کو انہو ں نے قبو ل کرلیا ، اس موقع پر بر طا نیہ کی ہا ئی کمشنر نے سکند ر اشفا ق ر ضی کو آئند ہ سا ل بر طا نیہ میں منعقد نما ئش میں شر کت کی دعو ت دی ، ملاقا ت کے موقع پر سکند ر اشفا ق ر ضی نے بر طا نیہ ہا ئی کمشنر کو خصو صی تحفہ بھی دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن