تجاوزات اور قبضہ مافیا کیخلاف آپریشن کیلئے بھاری مشینری کے استعمال کا فیصلہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)تجاوزات اور قبضہ مافیا کیخلاف میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن کو تیز اور سخت کرنے کیلئے ہیوی مشینری کو بھی زیر استعمال کیا جائے گا۔۔۔
میونسپل عملے نے حافظ آباد روڈ گلہ تاراں والہ میں پختہ تھڑے ،مرغی کے پنجرے ،جنرل سٹور کے تھڑے ،شیڈز وغیرہ از خود ختم نہ کرنے پر28 د کانیں سیل کر دیں ۔جی ٹی روڈ گوندلنوالہ چوک پر متعدد بار آپریشن کے باوجود دوبارہ ہتھ ریڑھیاں لگانے اور لنڈا بازار قائم کرنے پر 50کے قریب ریڑھی بانوں کو فوری از خود ہٹانے پر وارننگ دیکر چھوڑ دیا جبکہ عارضی لنڈا بازار کا موقع پر صفایا کردیا گیا۔