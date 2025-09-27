صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال فاروق تارڑ وزیر آباد کی ترقی میں کردار ادا کرینگے :احمد شاہ نواز چیمہ

  • گوجرانوالہ
بلال فاروق تارڑ وزیر آباد کی ترقی میں کردار ادا کرینگے :احمد شاہ نواز چیمہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مسلم لیگ (ن)کے رہنما چودھری احمد شاہنواز چیمہ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز نے جس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کی امداد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔۔۔

 وہ مسلم لیگ (ن)کی عوام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے ، ضلع وزیر آباد مسلم لیگ (ن) کا گڑھ ہے اور امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ ورکر انسان ہیں جو ضلع وزیر آباد کی تعمیر وترقی اور عوامی ریلیف کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرینگے بلکہ خدمت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے ا ور عوام کی توقعات پر نہ صرف پورا بلکہ اس سے بڑھ کر دن رات کام کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن