بلال فاروق تارڑ وزیر آباد کی ترقی میں کردار ادا کرینگے :احمد شاہ نواز چیمہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مسلم لیگ (ن)کے رہنما چودھری احمد شاہنواز چیمہ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز نے جس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کی امداد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔۔۔
وہ مسلم لیگ (ن)کی عوام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے ، ضلع وزیر آباد مسلم لیگ (ن) کا گڑھ ہے اور امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ ورکر انسان ہیں جو ضلع وزیر آباد کی تعمیر وترقی اور عوامی ریلیف کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرینگے بلکہ خدمت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے ا ور عوام کی توقعات پر نہ صرف پورا بلکہ اس سے بڑھ کر دن رات کام کریں گے ۔