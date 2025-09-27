صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:غیر قانونی منی پٹرول پمپس آئل ایجنسیوں کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ) سول ڈیفنس ریزیلینس کور گجرات کی ٹیم نے غیر قانونی منی پٹرول پمپس، آئل ایجنسیوں اور ایل پی جی ری فلنگ کے خلاف خصوصی آپریشن کیا۔آپریشن کے دوران دھمہ روڈ اور خواص پور روڈ لالہ موسیٰ پر 4 غیر قانونی منی پٹرول سٹیشن سیل کر د ئیے گئے ۔

