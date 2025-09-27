راہوالی :ایکسین گیپکو کا دفتر سے موبائل فون چوری
راہوالی (نمائندہ دنیا )ایکسین گیپکو کا دفتر سے موبائل فون چوری ہو گیا ۔ گرڈ سٹیشن سیالکوٹ میں تعینات بطور ایکسین محمد اشرف تاج دن2بجے واپڈا آفس بالمقابل ڈی سی کالونی گوجرانوالہ دفتر آ ئے اور دفتر سے نامعلوم چور ہزاروں روپے کا موبائل فون چرا کر لے گیا، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
