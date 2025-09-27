صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
بھیرہ تا منڈی بہا ئوالدین الیکٹرک بسیں چلانے کا مطالبہ

ملکوال(محمود گوندل سے )ملکوال کے رہائشیوں نے موٹر وے انٹر چینج بھیرہ سے ملکوال کے راستے منڈی بہا ئوالدین تک الیکٹرک بسیں چلانے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ اس روٹ پر روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کو بھی سستے سفر کی سہولت میسر آ سکے۔۔۔

روزنامہ دنیا سے گفتگو کر تے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ منڈی بہا ئو الدین سے ملکوال کا سفر 30 کلومیٹر اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ظالمانہ کرایہ 200 رو پے ہے ، اسی طرح ملکوال سے بھیرہ کا کرایہ بھی 200 ہی لیا جاتا ہے ،یوں منڈی بہا ئو الدین تا بھیرہ 60 کلومیٹر سفر کا کرایہ 400 روپے فی سواری پڑتا ہے جو انتہائی زیادتی ہے ، وزیر اعلیٰ مریم نواز بھیرہ انٹرچینج تا منڈی بہا ئوالدین الیکٹرک بسیں چلانے کیلئے اقدامات کریں اور کرایہ بے شک 20 رو پے کے بجائے 100 رو پے فی سواری مقرر کرد یں اس سے شہریوں کو فائدہ کیساتھ ساتھ حکومت کو بھی ریوینیو حاصل ہو گا۔ علاوہ ازیں صدر پریس کلب ملکوال سکندر حیات گوندل، جنرل سیکرٹری چودھری راشد اور کابینہ نے ن لیگ کے مقامی ایم این اے ناصر بوسال اور بھیرہ سے ایم این اے ڈاکٹر مختار بھرتھ سے گزارش کی ہے کہ وہ اس عوامی معاملے پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دے کر مذکورہ روٹ پر الیکٹرک بسوں کی سروس مہیا کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔

 

