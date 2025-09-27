رہنما تحریک انصاف وقاص افتخار بٹ کی بھاوج انتقا ل کر گئیں
ڈسکہ ، ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار ) ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف پی پی 51وقاص افتخار بٹ کی بھابھی ، مدثر افتخار بٹ کی اہلیہ رضائے الٰہی سے انتقال کرگئیں مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان مالومہے میں سپرد خاک کردیا گیا ۔
ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف پی پی 51وقاص افتخار بٹ کی بھابھی ، مدثر افتخار بٹ کی اہلیہ رضائے الٰہی سے انتقال کرگئیں مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان مالومہے میں سپرد خاک کردیا گیا ۔