رہنما تحریک انصاف وقاص افتخار بٹ کی بھاوج انتقا ل کر گئیں

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ ، ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار ) ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف پی پی 51وقاص افتخار بٹ کی بھابھی ، مدثر افتخار بٹ کی اہلیہ رضائے الٰہی سے انتقال کرگئیں مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان مالومہے میں سپرد خاک کردیا گیا ۔

