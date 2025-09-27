لالہ موسیٰ:معلم کے تشدد سے طالبعلم کی موت ،مقدمہ درج
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )معلم مدرسہ کے تشدد سے 5سالہ بچے کی موت کا معاملہ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔تھانہ صدر کھاریاں کے علاقہ کراڑیوالا کلاں میں شاہ زمان کے 5سالہ بیٹے عیسیٰ کی موت کا واقعہ پیش آیا۔۔۔
تھانہ صدر کھاریاں نے اطلاع پا کر مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کردی ،بچے کا والد شاہ زمان کاکہنا ہے کہ میرا بیٹا عیسیٰ جامع مسجد جلالیہ کراڑیولا کلاں میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، مجھے مدرسہ سے بیٹے عیسیٰ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی،جس پر میں مدرسہ پہنچا،میرے مدرسہ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ حافظ عرفان سکنہ میانہ گوندل معلم مدرسہ نے تشد د کر کے جان سے مار دیا،پولیس کاکہناہے کہ ملزم کی گرفتاری کیلئے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دیں گئیں، جلد از جلد ملزم کوگرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔