کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں5افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں5افراد کو لوٹ لیا گیا۔ درگاہ پور کے اُسامہ اقبال سے جی ٹی روڈ ماڈل ٹاؤن کے قریب 4 ڈاکو10ہزارروپے ،موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے۔۔۔
سیٹلا ئٹ ٹاؤن کے لیاقت علی سے بھولا پیر کے قریب ڈاکو موبائل فون چھین کر لے گیا۔ٹبہ محمد نگر کے بابر حسین سے ریلوے لائن پر 3 ڈاکو 13 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ورک ٹاؤن کے احتشام رفیق سے موضع قیام پور کے قریب دو ڈاکو10ہزارروپے اور 2موبائل فون چھین کر لے گئے جبکہ سیف اللہ سے نند پور کے قریب دو ڈاکو28ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔