وزیر آ باد :مزمل عرف ڈسپرین موٹرسائیکل چورگینگ گرفتار

  • گوجرانوالہ
وزیر آ باد ،گوجرانوالہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،کرائم رپورٹر)تھانہ سٹی وزیرآباد پولیس نے مزمل عرف ڈسپرین موٹرسائیکل چورگینگ کے 2افراد کو گرفتار کر کے 4 موٹرسائیکل اور41ہزارروپے برآمد کر لئے۔۔۔

ایس ایچ اوتھانہ سٹی وزیرآباد اورنگزیب نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مزمل عرف ڈسپرین اورمحسن کو گرفتار کیا ،دوران تفتیش موٹرسائیکل چورگینگ کے ملزموں نے انکشاف کیا کہ وہ ضلع بھر میں گلی محلوں ،بازاروں اورپارکنگ پلازوں میں کھڑی موٹرسائیکلوں کے تالے توڑتے اور چوری کر کے لے جاتے ۔

 

