ڈسکہ :ریکارڈ برانچ دفتر شہر سے باہر منتقل ، شہری رل گئے
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ریکارڈ برانچ دفتر شہر سے باہر منتقل ، شہری رل گئے ،نواز شریف سٹیڈیم میں منتقل دفترپہنچنے کیلئے شہریوں کو خواری کاسامنا ہے ۔کیپٹن عرفان شہید چوک میں قائم وزیربلدیات پنجاب کے۔۔۔
کیمپ آفس سے ملحقہ میونسپل کمیٹی ڈسکہ ریکارڈ برانچ کوچیف آفیسر نے راتوں رات نواز شریف سٹیڈیم میں منتقل کر دیا جس کی وجہ سے شہریوں کوشدید مشکلات اور خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہری ریکارڈ برانچ کے دفتر میں ڈیتھ، پیدائش ، نکاح ناموں اور طلاق کیلئے نواز شریف سٹیڈیم جانے کیلئے 400سے 500 روپے کرایہ دینے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں کی سہولت کیلئے پہلے ہی پیدائش ڈیتھ اموات نکاح ناموں اور طلاقوں کی فیسوں میں کمی کی تھی مگر فیسوں میں کمی کے ثمرات شہریوں کو دینے کے بجائے ریکارڈ برانچ ڈسکہ کا دفتر ہی شہر سے باہر نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ منتقل کر دیا ۔ اس ضمن میں رابطہ کرنے پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ الفت شہزاد نے موقف دینے سے انکار دیا۔ سراپااحتجاج شہریوں نے وزیراعلیٰ مریم نواز سے نوٹس لینے اور ریکارڈ برانچ کو واپس شہر میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔