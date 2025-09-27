صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :ریکارڈ برانچ دفتر شہر سے باہر منتقل ، شہری رل گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :ریکارڈ برانچ دفتر شہر سے باہر منتقل ، شہری رل گئے

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ریکارڈ برانچ دفتر شہر سے باہر منتقل ، شہری رل گئے ،نواز شریف سٹیڈیم میں منتقل دفترپہنچنے کیلئے شہریوں کو خواری کاسامنا ہے ۔کیپٹن عرفان شہید چوک میں قائم وزیربلدیات پنجاب کے۔۔۔

کیمپ آفس سے ملحقہ میونسپل کمیٹی ڈسکہ ریکارڈ برانچ کوچیف آفیسر نے راتوں رات نواز شریف سٹیڈیم میں منتقل کر دیا جس کی وجہ سے شہریوں کوشدید مشکلات اور خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہری ریکارڈ برانچ کے دفتر میں ڈیتھ، پیدائش ، نکاح ناموں اور طلاق کیلئے نواز شریف سٹیڈیم جانے کیلئے 400سے 500 روپے کرایہ دینے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں کی سہولت کیلئے پہلے ہی پیدائش ڈیتھ اموات نکاح ناموں اور طلاقوں کی فیسوں میں کمی کی تھی مگر فیسوں میں کمی کے ثمرات شہریوں کو دینے کے بجائے ریکارڈ برانچ ڈسکہ کا دفتر ہی شہر سے باہر نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ منتقل کر دیا ۔ اس ضمن میں رابطہ کرنے پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ الفت شہزاد نے موقف دینے سے انکار دیا۔ سراپااحتجاج شہریوں نے وزیراعلیٰ مریم نواز سے نوٹس لینے اور ریکارڈ برانچ کو واپس شہر میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم

غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی

قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن 7ایکڑ اراضی واگزار

گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن