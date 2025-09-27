صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی تاجروں کو سری لنکا میں ویلکم کرینگے :ہائی کمشنر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان اور سری لنکا کے تاجروں کے باہمی تعاون سے صنعتی مصنوعات کو فروغ حاصل ہوگا،پاکستانی تاجروں کو سری لنکا میں خوش آمدیدکہیں گے۔۔۔

 پاکستان اور سری لنکا کے کاروباری افراد کو سری لنکا اور پاکستان میں انٹری آسان ہے وزیرآباد کی دستی مصنوعات عالمی معیار کے عین مطابق تیاری قابل تحسین ہے ۔ان خیالات کا اظہار سری لنکن ہائی کمشنر رئیر ایڈمرل فریڈ سینویراتھنے نے کینٹ انڈسٹریز،خان انٹر پرائزز انڈسٹریز کے وزٹ کے موقع پر کیا۔اس موقع پر مسٹر اے کرسٹی روبن ڈپٹی ہید آف مشن سری لنکا ایمبیسی، اسلم بھٹہ،لالہ محمد خلیل،چیئرمین پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن جمال بھٹہ، سینئر وائس چیئرمین حبیب اللہ چودھری،وائس چیئرمین الیاس خان ودیگر بھی ہمراہ تھے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستانی صنعتی ورکر جس جانفشانی اور محنت سے دستی مصنوعات تیار کررہا ہے وہ قابل دید ہے ایسی محنتی قوم کبھی ترقی کی منازل سے دور نہیں رہ سکتی وزیرآباد کٹلری مصنوعات کا شہر ہے یہاں کی مصنوعات معیار اور کوالٹی میں اپنی پہچان آپ ہیں۔ آخر میں مہمانوں کو سونیئر اور کچن وئیر گفٹ پیش کئے گئے ۔ 

 

