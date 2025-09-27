تحفظ ختم نبوت کانفرنس کل منی سٹیڈیم میں ہو گی
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام کانفرنس کل منی سٹیڈیم میں ہو گی ، لیاقت بلوچ ،قمر زمان کائرہ،حافظ عبدالکریم،کیپٹن (ر)صفدر اعوان ودیگر رہنما خطاب کریں گے۔۔۔
گزشہ روز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدرمولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی،مولانا محمد عارف شامی،مولانا ہدایت اﷲ جالندھری،سید احمد حسین زید اور مولانا فقیر اﷲ اختر نے میڈیا بریفنگ میں بتایاکہ بعداز نماز مغرب شروع ہونے والی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں ، مقامی انتظامیہ کیساتھ مل کر سکیورٹی کے فول پروف انتظاما ت کئے گئے ہیں ۔