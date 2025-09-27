صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ہائی سکول گرمولہ ورکاں کی نئی عمارت کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گرلز ہائی سکول گرمولہ ورکاں کی نئی عمارت کا افتتاح

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گرمولہ ورکاں کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا ، تقریب سے لیگی رہنما حاجی مدثر قیوم ناہرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کا فروغ اولین ترجیح ہے جس کا ثبوت علاقہ بھر میں تعلیمی اداروں کی فراوانی ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ 2002میں جب ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو پورے حلقے میں صرف ایک ہائی سکول تھا جبکہ آج ہر یونین کونسل میں 3 سے 4ہائی سکول اور حلقے میں4کالجز قائم ہو چکے ہیں۔ ایم پی اے عرفان بشیر گجر نے کہا کہ مسلم لیگ (ن)کی قیادت عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے اور نوشہرہ ورکاں سمیت ملک بھر میں ہر ترقیاتی منصوبہ مسلم لیگ (ن)کے کھاتے میں آتا ہے ۔سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے کہا کہ میرٹ کی بالادستی اور کرپشن کا خاتمہ مریم نواز شریف کا وژن ہے جس پر عملدرآمد سے محکمہ تعلیم میں شفاف تعیناتیاں ہوئی ہیں جس کے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں ۔ تقریب میں مسلم لیگ (ن)کے سٹی صدر اقبال صدیق سدھو، چیئرمین یونین کونسل امتیاز احمد ورک، ڈاکٹر سلیم اشرف، محمد لطیف ہنجرا ، مرزا ندیم بیگ، میاں مغیث عادل، سہیل عباس سندھو اور سلیم منج سمیت معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔

 

