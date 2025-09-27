صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب

  • گوجرانوالہ
مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب

گجرات (نامہ نگار )را ئس کلب ڈویژ ن گجر ات کا اجلا س صدر حا جی عبد الحمید کی زیر صدارت مقامی ر یسٹ رنٹ میں منعقد ہو ا ، اجلا س میں سیکرٹری ثو با ن نو ا ز بٹ نے کلب کی ماہانہ رپوٹ اور چاول و مونجی کے ر یٹس کے حوالے سےرپوٹ پیش کی۔۔۔

 اجلا س میں خطا ب کر تے ہو ئے صدر حا جی عبد الحمید نے کہا کہ آئند ہ سا ل کسا نو ں ، ملز ما لکا ن اور عو ام کیلئے بہتر سا ل ثا بت ہو گا ، مونجی کی خر ید ا ر ی ملز ما لکا ن کو سو چ سمجھ کر نا ہو گی تا کہ غلط فیصلہ کی و جہ سے نقصا ن نہ ہو سکے ، انہو ں نے مز ید کہا کہ حا لیہ با ر شو ں کی وجہ سے جہا ں عو ام متا ثر ہو ئی وہا ں کسا نو ں کو بھی نقصا ن کا سا منا ر ہا ہے ، سیلا بی پا نی کی وجہ سے کا ر و با ر ی طبقہ کو سخت نقصا ن ہو ا ہے ، حکو مت سے مطا لبہ ہے کہ وہ متا ثر ین کیلئے ر یلیف پیکچ کا اعلا ن کر یں اور بجلی بل معا ف اور دیگر اشیا کیلئے پیکچ کا اعلا ن کر یں ، سا بق صدور امجد مجید بٹ اور نو ا ز بٹ کا کہنا تھا ر ائس کلب ڈویژ ن گجر ات ر ائس کلب کی بہتر ی کیلئے ہمیشہ متحر ک ر ہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم

غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی

قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن 7ایکڑ اراضی واگزار

گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن