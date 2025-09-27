مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب
گجرات (نامہ نگار )را ئس کلب ڈویژ ن گجر ات کا اجلا س صدر حا جی عبد الحمید کی زیر صدارت مقامی ر یسٹ رنٹ میں منعقد ہو ا ، اجلا س میں سیکرٹری ثو با ن نو ا ز بٹ نے کلب کی ماہانہ رپوٹ اور چاول و مونجی کے ر یٹس کے حوالے سےرپوٹ پیش کی۔۔۔
اجلا س میں خطا ب کر تے ہو ئے صدر حا جی عبد الحمید نے کہا کہ آئند ہ سا ل کسا نو ں ، ملز ما لکا ن اور عو ام کیلئے بہتر سا ل ثا بت ہو گا ، مونجی کی خر ید ا ر ی ملز ما لکا ن کو سو چ سمجھ کر نا ہو گی تا کہ غلط فیصلہ کی و جہ سے نقصا ن نہ ہو سکے ، انہو ں نے مز ید کہا کہ حا لیہ با ر شو ں کی وجہ سے جہا ں عو ام متا ثر ہو ئی وہا ں کسا نو ں کو بھی نقصا ن کا سا منا ر ہا ہے ، سیلا بی پا نی کی وجہ سے کا ر و با ر ی طبقہ کو سخت نقصا ن ہو ا ہے ، حکو مت سے مطا لبہ ہے کہ وہ متا ثر ین کیلئے ر یلیف پیکچ کا اعلا ن کر یں اور بجلی بل معا ف اور دیگر اشیا کیلئے پیکچ کا اعلا ن کر یں ، سا بق صدور امجد مجید بٹ اور نو ا ز بٹ کا کہنا تھا ر ائس کلب ڈویژ ن گجر ات ر ائس کلب کی بہتر ی کیلئے ہمیشہ متحر ک ر ہا ۔