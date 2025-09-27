اے سی صدر کی کھلی کچہری ، ناقص صفائی پر شکایات کے انبار
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار)اے سی صدر کی میونسپل کمیٹی لدھیوالہ میں کھلی کچہری میں صفائی کی ناقص صورتحال پر شکایات کے انبار لگ گئے ، شہریوں نے صفائی کیلئے کروڑوں روپے لے کر لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق کو کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل کرنے والی کنٹریکٹر کمپنی سے رقم واپس لے کر ٹھیکہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔۔۔
میونسپل کمیٹی لدھیوالہ میں اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید کی کھلی کچہری میں صفائی کی ناقص صورتحال پر شہریوں نے شکایات کیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے میونسپل کمیٹی لدھیوالہ سے صفائی کیلئے 5کروڑ روپے ماہانہ لے کر صفائی کا کنٹریکٹ نجی کمپنی امپیریل وینچر کو دے رکھا ہے معاہدے کے مطابق کمپنی کے اہلکار گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے پابند ہیں لیکن سینٹری ورکرز صرف حافظ آباد روڈ کی صفائی کرتے ہیں جبکہ لدھیوالہ سٹی اور کوٹ اسحاق کی گلیوں اور بازاروں میں پڑے کوڑے کے ڈھیروں سے نالیاں بند ہو چکی ہیں جس سے بدبو اور تعفن پھیلنے سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ کمپنی کے سینٹری ورکرز پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ2بجے ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے کے بعد سینٹری ورکرز گلیوں بازاروں میں گھروں سے کوڑا اٹھاتے ہیں اور 100سے 200روپے ہر گھر سے فی ہفتہ وصول کرتے ہیں، لوگوں نے اے سی صدر سے مطالبہ کیا کہ نجی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کر کے صفائی کی ذمہ داری میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے سینٹری ورکرز کے حوالے کی جائے ۔ لوگوں نے اسے سی صدر سے اپیل کی کہ لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق میں پختہ تجاوزات کیخلاف کئے جانیوالے آپریشن کا ملبہ 6 ماہ سے نہیں اٹھایا گیا جسے اٹھانے کے احکامات دئیے جائیں، اسسٹنٹ کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ ایک ماہ میں میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کی صورتحال کو 100فیصد بہتر بنایا جائیگا۔