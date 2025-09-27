صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری :گورنر

  • گوجرانوالہ
سیلاب سے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری :گورنر

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گوجرانوالہ آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی آفت سے لوگ شدید مشکلات میں ہیں، ایسے وقت میں سیاست کرنے کے بجائے عوام کو ریلیف دینا سب سے اہم ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کو فوری ریلیف دیا جا سکتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیراعلیٰ متاثرہ خاندانوں کو10لاکھ روپے دینا چاہتی ہیں تو یہ خوش آئند اقدام ہے ، بلکہ مکانات اور مویشیوں کے نقصان کے پیش نظر 20 لاکھ روپے بھی ناکافی ہوں گے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ نقصانات کا ازالہ کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے ۔گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات کے حل کے لیے کوشاں ہے ، اگر مسلم لیگ ن بھی یہی چاہتی ہے تو یہ اچھی بات ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور اس ملاقات کے مثبت اثرات جلد سامنے آئیں گے ۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات برابری کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ چین کے ساتھ ہمارا رشتہ بھائی چارے پر مبنی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پوری قوم آج خوش اور سربلند ہے جس طرح پاک بھارت جنگ میں اللہ نے فتح دی، اسی طرح دعا ہے کہ ایشیا کپ فائنل میں بھی پاکستانی ٹیم کامیابی حاصل کرے ۔ پاک بھارت میچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قوم جذباتی ضرور ہے لیکن کھیل کو کھیل تک ہی محدود رہنا چاہیے ۔

 

