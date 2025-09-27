مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کو سیالکوٹ کی تاریخی اور ترقیاتی صورتحال پر بریفنگ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور کے زیر اہتمام 44ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کو سیالکوٹ کی تاریخی، سماجی، انتظامی اور ترقیاتی صورتحال پر بریفنگ دی اور ان کے سوالات کے جوابات د ئیے۔۔۔
مطالعاتی دورے کی قیادت ڈاکٹر جواد طارق اعوان نے کی جبکہ ستائش شیریار، مس زبدا مبشر، حافظ کریم داد، سید عادل افتخار، کامران حامد، محمد وقار عظیم، محمد زبیر اختر، تسنیم اقبال، طاہر سمیع، سید فیضان علی زیدی، غلام خالق، محمد حسنین شمیم، صفدر علی اور محمد شاہد بھی شریک تھے ۔اس موقع پر سیالکوٹ کی صنعتی اہمیت، عوامی خدمات اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی۔