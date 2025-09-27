صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم

  • گوجرانوالہ
راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم

راہوالی (نامہ نگار)مین بازار ،پلی سٹاپ، شوگر ملز چوک، محلہ پیروشہید تک 2کلو میٹر نیشنل موٹروے کے دونوں اطراف رکشوں کے خودساختہ سٹینڈ قائم کرنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہنے لگا۔۔۔

ریلوے روڈ، مین بازار، گڑھی شاہو، مین بازار، شاہراہ قائداعظم کی طرف سے آنے والی گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کے حادثات کے خطرات کے علاوہ جی ٹی روڈ عبور کرنے والے مسافروں ، خواتین، بچوں اور بزرگ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، رکشہ ڈرائیوروں کی طرف سے ازخود غیر قانونی سٹینڈ قائم کرنے کی وجہ سے کئی ٹریفک حادثات ہوچکے ہیں جن میں کئی شہری زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل موٹروے پولیس جی ٹی روڈ پر رکشوں کے غیر قانونی سٹینڈ ختم کرانے میں ناکام ہو چکی ہے ۔ شہریوں نے نیشنل موٹروے حکام اور کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کیلئے غیر قانونی سٹینڈ ختم کر انے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام ٹریفک حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کی ڈبل سنچری،انتظامیہ قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام

اوپن ڈور پالیسی ، کمشنر نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی کا حکم

مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

انسداد ڈینگی ، ٹیموں کی ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز

سیلاب متاثرہ کسی خاندان کو نظرانداز نہیں کرینگے :نعیم سندھو

چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن