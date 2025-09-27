راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم
راہوالی (نامہ نگار)مین بازار ،پلی سٹاپ، شوگر ملز چوک، محلہ پیروشہید تک 2کلو میٹر نیشنل موٹروے کے دونوں اطراف رکشوں کے خودساختہ سٹینڈ قائم کرنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہنے لگا۔۔۔
ریلوے روڈ، مین بازار، گڑھی شاہو، مین بازار، شاہراہ قائداعظم کی طرف سے آنے والی گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کے حادثات کے خطرات کے علاوہ جی ٹی روڈ عبور کرنے والے مسافروں ، خواتین، بچوں اور بزرگ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، رکشہ ڈرائیوروں کی طرف سے ازخود غیر قانونی سٹینڈ قائم کرنے کی وجہ سے کئی ٹریفک حادثات ہوچکے ہیں جن میں کئی شہری زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل موٹروے پولیس جی ٹی روڈ پر رکشوں کے غیر قانونی سٹینڈ ختم کرانے میں ناکام ہو چکی ہے ۔ شہریوں نے نیشنل موٹروے حکام اور کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کیلئے غیر قانونی سٹینڈ ختم کر انے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام ٹریفک حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔